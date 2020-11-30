В Иране убит лидер ядерной программы. фото 18+

Сегодня, 27 ноября, недалеко от Тегерана был убит ведущий ученый иранской ядерной программы Мохсен Фахризаде. Об этом сообщает информагентство Ирана в Twitter Press TV.
По информации иранских СМИ, Фахризаде погиб в результате нападения неизвестных, которые взорвали автомобиль вблизи машины, в которой ехал ученый, а потом расстреляли его и его спутников, по некоторым данным – родственников.
Погибли несколько человек, личности некоторых пока не установлены. Фахризаде был тяжело ранен и умер в больнице.
Как отмечается, ведущий ученый был убит в округе Абсард недалеко от Дамаванда, в 60 км к востоку от Тегерана.
Иранские СМИ напоминают, что Фахризаде был единственным ученым Ирана, имя которого публично называл премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Сообщается, что за последние годы совершалось несколько попыток убийства Фахризаде, но все они были неудачными.
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф написал в Twitter, что в этом убийстве есть "серьезные указания на участие Израиля".