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27 ноября 20, 18:51
В Иране убит лидер ядерной программы. фото 18+
Мохсен Фахризаде
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В Иране недалеко от Тегерана убит лидер ядерной программы, ученый Мохсен Фахризаде

Сегодня, 27 ноября, недалеко от Тегерана был убит ведущий ученый иранской ядерной программы Мохсен Фахризаде. Об этом сообщает информагентство Ирана в Twitter Press TV.

По информации иранских СМИ, Фахризаде погиб в результате нападения неизвестных, которые взорвали автомобиль вблизи машины, в которой ехал ученый, а потом расстреляли его и его спутников, по некоторым данным – родственников.

Погибли несколько человек, личности некоторых пока не установлены. Фахризаде был тяжело ранен и умер в больнице.

Как отмечается, ведущий ученый был убит в округе Абсард недалеко от Дамаванда, в 60 км к востоку от Тегерана.

Иранские СМИ напоминают, что Фахризаде был единственным ученым Ирана, имя которого публично называл премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Сообщается, что за последние годы совершалось несколько попыток убийства Фахризаде, но все они были неудачными.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф написал в Twitter, что в этом убийстве есть "серьезные указания на участие Израиля".

Мохсен Фахризаде родился в 1958 году в иранском городе Кум. В 2015 году New York Times сравнила его с Дж. Робертом Оппенгеймером, физиком, руководившим Манхэттенским проектом, который во время Второй мировой войны создал первое атомное оружие.

По данным СМИ, над ядерной программой Ирана он начал работать в 1989 году. Это был проект "Амад", закрытый в 2003-ем.

Фахризаде был руководителем центра исследований при министерстве обороны Ирана. По мнению наблюдателей ООН по ядерной безопасности и разведслужб США, Фахризаде вновь возглавил скоординированную секретную программу по созданию ядерного оружия в Иране, которая была заморожена в 2003 году.

"Если Иран когда-либо решит использовать оружие, Фахризаде будет известен как отец иранской бомбы", – сказал агентству Reuters в 2014 году один западный дипломат.
liga.net
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