В ОАЭ за 10 секунд взорвали сразу четыре небоскреба – видео

В Абу-Даби в Объединенных Арабских Эмиратах взорвали одновременно четыре небоскреба в рамках проекта развития района. Об этом в Twitter сообщают городские власти.

Местные власти заявляют, что взрыв провели придерживаясь высочайших международных стандартов безопасности, сообщает Khaleej Times. Четыре здания снесенного комплекса Meena Plaza Tower насчитывали всего 144 этажа.

Здание снесли в рамках проекта по реконструкции местного порта Мина Зайед, служившего главным портом в Абу-Даби более 40 лет.