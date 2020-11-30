Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
34.05
USD
28.52
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
29 ноября 20, 08:22
В ОАЭ за 10 секунд взорвали сразу четыре небоскреба – видео
взрыв
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В Абу-Даби в ОАЭ за 10 секунд взорвали сразу четыре небоскреба

В Абу-Даби в Объединенных Арабских Эмиратах взорвали одновременно четыре небоскреба в рамках проекта развития района. Об этом в Twitter сообщают городские власти.

Местные власти заявляют, что взрыв провели придерживаясь высочайших международных стандартов безопасности, сообщает Khaleej Times. Четыре здания снесенного комплекса Meena Plaza Tower насчитывали всего 144 этажа.

Здание снесли в рамках проекта по реконструкции местного порта Мина Зайед, служившего главным портом в Абу-Даби более 40 лет.
liga.net
Ещё по теме:
Янукович рассказал, когда сформируется новый Кабмин
Определен лучший в мире большой город для жизни
Рисунок Трампа на аукционе продали за $16 тысяч
На месте "Жулян" хотят построить высотный микрорайон
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Создатель вакцины назвал год завершения пандемии
Лента новостей