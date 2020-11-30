Создатель вакцины назвал год завершения пандемии

Пандемия коронавируса завершится в 2021 году, однако сам вирус останется, заявил глава российского научного центра Вектор Ринат Максютов в рамках онлайн-фестиваля Science Bar Hopping 29 ноября, пишет РБК.

Распространение инфекции пойдет на спад только тогда, когда переболеет значительное количество населения в мире или коллективный иммунитет будет сформирован благодаря массовой вакцинации, отметил глава центра, который разработал одну из двух российских вакцин от COVID-19.

В России для этого желательно, чтобы вакцину от коронавирусной инфекции получило не менее половины населения, отметил он.

Ранее сообщалось, что Великобритания собирается в ближайшие несколько дней зарегистрировать вакцину от коронавируса и уже 7 декабря начать вакцинацию.

СМИ также узнали, что авиакомпания United Airlines начала доставлять вакцину Pfizer от коронавируса на склады в США и Европе.