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29 ноября 20, 23:00
Создатель вакцины назвал год завершения пандемии
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Для спада распространения инфекции нужен коллективный иммунитет, которой может быть сформирован двумя путями.

Пандемия коронавируса завершится в 2021 году, однако сам вирус останется, заявил глава российского научного центра Вектор Ринат Максютов в рамках онлайн-фестиваля Science Bar Hopping 29 ноября, пишет РБК.

Распространение инфекции пойдет на спад только тогда, когда переболеет значительное количество населения в мире или коллективный иммунитет будет сформирован благодаря массовой вакцинации, отметил глава центра, который разработал одну из двух российских вакцин от COVID-19. 

В России для этого желательно, чтобы вакцину от коронавирусной инфекции получило не менее половины населения, отметил он.

Ранее сообщалось, что Великобритания собирается в ближайшие несколько дней зарегистрировать вакцину от коронавируса и уже 7 декабря начать вакцинацию.

СМИ также узнали, что авиакомпания United Airlines начала доставлять вакцину Pfizer от коронавируса на склады в США и Европе.
Korrespondent
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