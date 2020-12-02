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2 декабря 20, 11:49
Названа локация будущего саммита G20
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В рамках будущего саммита G20 планируют работать над созданием "мира завтрашнего дня", чтобы оставить потомкам лучшую планету для жизни.
Ежегодный саммит "Большой двадцатки" в следующем году пройдет в столице Италии - Риме. Мероприятия назначены на 30 и 31 октября. Об этом во вторник, 1 декабря, сообщила пресс-служба итальянского правительства.

"С 1 декабря 2020 года официально началось председательство Италии в G20. Запланировано проведение множества встреч на уровне министров, к которым следует добавить сам саммит лидеров в Риме, который пройдет 30-31 октября 2021 года", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в течении года также пройдут "специальные мероприятия", посвященные актуальным темам мировой повестки: здравоохранению, расширению прав женщин, инновациям, противодействию коррупции и другим.

В правительстве Италии также рассказали, что в основе логотипа будущего саммита лежит "Витрувианский человек" Леонардо да Винчи, который символизирует гармонию и гуманизм.

О предстоящем саммите также в Twitter написал премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

Он отметил, что в рамках G20 необходимо работать над созданием "мира завтрашнего дня", чтобы оставить потомкам лучшую планету для жизни.

Напомним, в 2020 году саммит G20 прошел онлайн в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде 21 и 22 ноября. По итогам встречи страны "Большой двадцатки" приняли декларацию, согласно которой лидеры обязались оказывать поддержку развивающимся государствам, сталкивающимся с медицинскими, экономическими и социальными последствиями COVID-19.

Источник: https://korrespondent.net/
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