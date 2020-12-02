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2 декабря 20, 11:53
Венгрия обратилась в ОБСЕ из-за Закарпатья
Петер Сийярто
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МИД Венгрии намерен инициировать консультации по дальнейшему блокированию членства Украины в НАТО.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто провел телефонный разговор с руководителем миссии ОБСЕ Гентом Чакаем. Сийярто просил направить спецмиссию организации на Закарпатье - из-за обысков у представителей венгерских нацменьшинств. Об этом чиновник сообщил в Facebook. 

"Я поговорил по телефону со своим другом Гентом Чакаем, министром иностранных дел Албании, который сейчас также председательствует в ОБСЕ. Я попросил его направить специальную миссию наблюдателей ОБСЕ в Украину на Закарпатье для расследования вчерашних оскорблений в адрес венгерской общины", - написал Сийярто.

Он подчеркнул, что наблюдатели ОБСЕ будут проинформированы о произошедшем и свяжутся с представителями венгров Закарпатья.

Источник: https://korrespondent.net/
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