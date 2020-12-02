Венгрия обратилась в ОБСЕ из-за Закарпатья

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто провел телефонный разговор с руководителем миссии ОБСЕ Гентом Чакаем. Сийярто просил направить спецмиссию организации на Закарпатье - из-за обысков у представителей венгерских нацменьшинств. Об этом чиновник сообщил в Facebook.





"Я поговорил по телефону со своим другом Гентом Чакаем, министром иностранных дел Албании, который сейчас также председательствует в ОБСЕ. Я попросил его направить специальную миссию наблюдателей ОБСЕ в Украину на Закарпатье для расследования вчерашних оскорблений в адрес венгерской общины", - написал Сийярто.





Он подчеркнул, что наблюдатели ОБСЕ будут проинформированы о произошедшем и свяжутся с представителями венгров Закарпатья.



