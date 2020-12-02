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2 декабря 20, 11:57
Число случаев коронавируса в мире достигло 64 миллионов
коронавирус
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За ночь было зарегистрировано 15 097 новых случаев и 1 048 погибших, больше всего - в Мексике.
По состоянию на утро 2 декабря в мире зафиксировали 64 194 823 случая коронавируса, в частности 1 486 830 летальных исходов и 44 442 306 выздоровевших. Об этом свидетельствуют данные Worldometer.

За ночь было зарегистрировано 15 097 новых случаев и 1 048 погибших, больше всего - в Мексике.

Количество случаев коронавируса в США превысило 14 миллионов (14 108 490), в Индии - близится к 10 млн (9 499 710), а в Бразилии составляет 6 388 526.

Отметим, что Украина уже вторые сутки сохраняет четвертое место среди стран Европы по количеству новых случаев коронавируса.Уже второй раз наше государство обошли Италия, Германия и Великобритания. Однако, количество заражений в этих странах возросло, как и в Украине. Разница же в числе новых случаев между Великобританией и Украиной составляет лишь тысячу больных.

Позади нашего государства остались Польша, Испания, Франция и другие страны.

Среди европейских стран по уровню смертности в сутки Украина держит 8 позицию в мире – 13. Таким образом, позиция Украины в мировом рейтинге летальных случаев за сутки значительно возросла.

Кроме этого, среди всех стран наше государство занимает 10 позицию.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель предостерегла о возможности третьей волны пандемии.

Напомним, что ранее ВОЗ заявила о сокращении случаев COVID впервые за осень. На прошлой неделе впервые с сентября зафиксировано уменьшение числа новых случаев заболевания коронавирусом. Но радоваться пока рано, поскольку "достижения могут быть легко утрачены".

Источник: https://korrespondent.net/
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