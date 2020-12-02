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2 декабря 20, 12:21
Байден намерен вернуть США к ядерной сделке с Ираном
Джо Байден
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Администрация Байдена намерена вернуться к сотрудничеству по ядерной программе Ирана.
Объявивший о своей победе на выборах президента США демократ Джо Байден заявил о готовности работать над возвращением страны в состав участников по иранской ядерной программе. Об этом он заявил в интервью The New York Times.

"Это будет нелегко, но да", - ответил Байден на вопрос, придерживается он своего заявления о возвращении к ядерной сделке с Ираном.

По его словам, будущая администрация намерена в сотрудничестве "с союзниками и партнерами участвовать в переговорах и разрабатывать дополнительные соглашения, которые укрепили бы и продлили действие ограничений в отношении иранской ядерной программы, а также касались бы ракетной программы" Тегерана.

Байден отметил, что функционирующее соглашение, которое контролировало бы ядерные разработки Тегерана, "лучшим инструментом обеспечения стабильности в регионе".

В противном случае, к разработке ядерного оружия будут стремиться Саудовская Аравия, Турция, Египет и другие страны региона, считает политик.

"Наращивание ядерного потенциала в данной части мира - это последнее, чего мы хотим", - подчеркнул Байден.

Отметим, действующий президент США Дональд Трамп заявлял о намерении заключить ядерную сделку с Ираном, если победит в президентской гонке. 

Напомним, ядерные соглашения были заключены в 2015 году. В мае 2018 Трамп в одностороннем порядке вышел из соглашений. После чего в Иране заявили, что также снимают с себя обязательства.

Источник: https://korrespondent.net/
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