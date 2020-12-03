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3 декабря 20, 11:25
В Германии на три недели продлили частичный локдаун
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Ограничительные меры должны были действовать до 20 декабря, однако их продлили до 10 января 2021 года.
В Германии действующие ограничительные меры, вызванные пандемией коронавируса, продлеваются до 10 января. Соответствующая договоренность достигнута канцлером страны Ангелой Меркель и премьер-министрами федеральных земель в среду, 2 декабря. 4 января главы федерации и земель соберутся вновь для обсуждения дальнейших шагов. До сих пор планировалось, что частичный локдаун в ФРГ будет действовать до 20 декабря.

По словам Меркель, цель продленного локдауна - довести заражаемость коронавирусом до менее чем 50 случаев на 100 тысяч человек на протяжении одной недели.
"Мы, в целом, весьма далеки от этой цели. Ежедневно от коронавируса умирает очень много людей", - констатировала канцлер.

Премьер Баварии не исключает ужесточения локдауна

Премьер-министр Баварии Маркус Зедер назвал решение о продлении частичного локдауна до 10 января необходимой и правильной мерой. Одновременно он не исключил возможности ужесточения действующих ограничений, которые в настоящее время распространяются на контакты между людьми, заведения общепита, культурные учреждения и путешествия.

Между тем Германская федерация и земли готовятся к скорому началу массовой вакцинации от коронавируса. Первые разрешения на применение вакцин в ЕС могут быть выданы уже в конце декабря, поэтому нужно позаботиться о том, чтобы подготовка к вакцинации была уже на весьма продвинутой стадии, подчеркнула Меркель.

По словам канцлера, необходимо также согласовать порядок вакцинации среди различных групп населения.

Источник: https://korrespondent.net/
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