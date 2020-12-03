НАТО усилит присутствие в Черноморском регионе

Североатлантический Альянс усилит свою помощь Грузии и Украине, а также расширит свое присутствие в регионе Черного моря. Об этом в среду, 2 декабря, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на онлайн пресс-конференции по итогам заседания стран Альянса на уровне глав МИД, в том числе Украины и Грузии.





"Россия продолжает нарушать суверенитет и территориальную целостность Грузии и Украины. Она наращивает свою военную мощь в Крыму и все активнее развертывает силы в Черноморском регионе. НАТО отвечает на это, усиливая наше присутствие на суше, на море и в воздухе", - подчеркнул генсек.





Также Столтенберг оценил партнерство Грузии и Украины, отметив, что эти страны вносят важный вклад в миссию НАТО.





"Сегодня мы вновь заявили о своей поддержке территориальной целостности и суверенитета Грузии и Украины. Обсудили их программы реформ. И мы усиливаем нашу практическую поддержку", - резюмировал генсек.





Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киеву необходимо усилить взаимодействие со странами НАТО в Черном море, в связи с чем власти стремятся увеличить количество учений Альянса в регионе.



