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3 декабря 20, 11:27
НАТО усилит присутствие в Черноморском регионе
Йенс Столтенберг
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В Альянсе заявили о поддержке территориальной целостности и суверенитета Грузии и Украины.
Североатлантический Альянс усилит свою помощь Грузии и Украине, а также расширит свое присутствие в регионе Черного моря. Об этом в среду, 2 декабря, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на онлайн пресс-конференции по итогам заседания стран Альянса на уровне глав МИД, в том числе Украины и Грузии.

"Россия продолжает нарушать суверенитет и территориальную целостность Грузии и Украины. Она наращивает свою военную мощь в Крыму и все активнее развертывает силы в Черноморском регионе. НАТО отвечает на это, усиливая наше присутствие на суше, на море и в воздухе", - подчеркнул генсек.

Также Столтенберг оценил партнерство Грузии и Украины, отметив, что эти страны вносят важный вклад в миссию НАТО.

"Сегодня мы вновь заявили о своей поддержке территориальной целостности и суверенитета Грузии и Украины. Обсудили их программы реформ. И мы усиливаем нашу практическую поддержку", - резюмировал генсек.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киеву необходимо усилить взаимодействие со странами НАТО в Черном море, в связи с чем власти стремятся увеличить количество учений Альянса в регионе.

Источник: https://korrespondent.net/
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