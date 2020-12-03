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3 декабря 20, 11:29
В США самый высокий пик смертности от COVID-19
COVID-19
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В Штатах 2 декабря зафиксировали самый высокий пик смертности от коронавируса. За один день в стране - 2733 летальных случая.
Общее количество людей, умерших от COVID-19 в США за прошедшие сутки превысило все предыдущие пиковые показатели, зарегистрированные с начала пандемии в стране.Об этом говорится на сайте COVID Tracking Project.

Так, по представленным данным, в течение 2 декабря в США было зафиксировано 2733 летальных случая среди пациентов с COVID-19.

Предыдущий "рекорд" был зарегистрирован 15 апреля этого года, когда в течение суток умерли 2607 человек.

Накануне сообщалось, что в РФ рекордно растет смертность от коронавируса. Всего за время пандемии от инфекции умерли 41 053 пациента. 

При этом ВОЗ заявила о сокращении случаев COVID впервые за осень. На прошлой неделе впервые с сентября зафиксировано уменьшение числа новых случаев заболевания коронавирусом.

Источник: https://korrespondent.net/
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