В США самый высокий пик смертности от COVID-19

Общее количество людей, умерших от COVID-19 в США за прошедшие сутки превысило все предыдущие пиковые показатели, зарегистрированные с начала пандемии в стране.Об этом говорится на сайте COVID Tracking Project.





Так, по представленным данным, в течение 2 декабря в США было зафиксировано 2733 летальных случая среди пациентов с COVID-19.





Предыдущий "рекорд" был зарегистрирован 15 апреля этого года, когда в течение суток умерли 2607 человек.





Накануне сообщалось, что в РФ рекордно растет смертность от коронавируса. Всего за время пандемии от инфекции умерли 41 053 пациента.





При этом ВОЗ заявила о сокращении случаев COVID впервые за осень. На прошлой неделе впервые с сентября зафиксировано уменьшение числа новых случаев заболевания коронавирусом.



