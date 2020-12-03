Протесты в Беларуси разгоняют экс-"беркутовцы" – СМИ

Бывших бойцов украинского "Беркута", которые бежали из страны после 2014 года, заметили в рядах сотрудников белорусского ОМОНа, которые участвуют в жестких разгонах мирных протестов в Минске. Об этом сообщает издание Новы час.





Журналисты опознали экс-"беркутовца" Анатолия Примака.





Журналисты разыскали его фотографию с соревнований по рукопашному бою среди сотрудников милиции, проходивших в Минске в январе 2017 года. Тогда государственное издание "СБ. Беларусь Сегодня" писало о нем как о сотруднике минского ОМОНа.





Имя Примака 6 марта было замечено в деле Центрального районного суда Минска. Он был вызван в суд в качестве свидетеля по делу белорусского общественного активиста Николая Дедка.





























Среди контактов Примака в соцсетях удалось обнаружить еще одного экс-"беркутовца" в рядах ОМОНа - Дмитрия Анцупова.





Его фото на совещании минских силовиков было опубликовано в 2018 году в государственном издании СБ. Беларусь Сегодня. Анцупов также присутствовал на экзамене на право ношения черного берета бойцами ОМОНа - его удалось опознать на видео государственного телеканала СТВ.





26 октября появилась информация о том, что Анцупов является инспектором отдела специальной подготовки ОМОН в Минске.





























В соцсетях Анцупов прославляет российских наемников и сепаратистов.



