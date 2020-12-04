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4 декабря 20, 12:25
Сроки иммунитета от COVID-19 после вакцины Moderna
Moderna
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Вакцина компании Moderna состоит из двух доз. Вторая - бустерная доза - вводится спустя 28 дней после первой.
Применение разработанной американской компанией Moderna вакцины от нового коронавируса вызывает усиление иммунитета к инфекции не менее чем на три месяца. Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг, 3 декабря, в медицинском журнале New England Journal of Medicine результаты исследований. 

Исследователи из Национального института аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID), который совместно разработал препарат, изучили иммунный ответ 34 взрослых участников, молодых и старых, с первого этапа клинических испытаний.

"Антитела, которые предотвращают проникновение вируса SARS-CoV-2 в клетки человека, немного снизились с течением времени, как и ожидалось, но оставались повышенными у всех участников через 3 месяца после ревакцинации", - пишет AFP.

Moderna в ноябре проинформировала, что в ходе третьей фазы испытаний, в которой приняли участие 30 тыс. человек, ее вакцина показала эффективность 94,5%.

Администрация США выделила на разработку вакцины от коронавируса 486 млн долларов компании Moderna, 456 млн долларов - фармацевтической Johnson & Johnson, 1,2 млрд  долларов предоставлены британско-шведской AstraZeneca, которая разрабатывает вакцину совместно с учеными из Оксфордского университета (Великобритания). Созданием вакцины в США также занимаются компании Merck и Pfizer. По данным Белого дома, в общей сложности администрация инвестировала в эти проекты 12 млрд. долларов. 

ЕС заключит с Moderna контракт на 160 млн доз вакцины. Как только вакцина докажет свою эффективность и безопасность, каждая страна ЕС получит ее на равных условиях.

Источник: https://korrespondent.net/
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