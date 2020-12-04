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4 декабря 20, 12:31
Цена на нефть приближается к 50 долларам
нефть
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Стоимость нефти растет после соглашения о постепенном наращивании добычи странами ОПЕК+.
Мировые цены на нефть растут на фоне соглашения стран ОПЕК+ об увеличении добычи нефти.

Так, в пятницу, 4 декабря, стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures достигла 49,65 доллара за баррель, что на 0,94 доллара (1,93%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. 

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составляет 46,45 доллара за баррель, что на 0,82 доллара (1,8%) выше уровня предыдущих торгов.

Напомним, накануне страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти не на 2 млн б/с, а только на 0,5 млн б/с с января 2021 года.

Отметим, за ноябрь нефть подорожала на 20% из-за COVID-вакцин.

Источник: https://korrespondent.net/
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