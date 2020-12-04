Цена на нефть приближается к 50 долларам

Мировые цены на нефть растут на фоне соглашения стран ОПЕК+ об увеличении добычи нефти.





Так, в пятницу, 4 декабря, стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures достигла 49,65 доллара за баррель, что на 0,94 доллара (1,93%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.





Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составляет 46,45 доллара за баррель, что на 0,82 доллара (1,8%) выше уровня предыдущих торгов.





Напомним, накануне страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти не на 2 млн б/с, а только на 0,5 млн б/с с января 2021 года.





Отметим, за ноябрь нефть подорожала на 20% из-за COVID-вакцин.



