В мире более 66 миллионов случаев COVID-19

Свыше 66 миллионов жителей планеты заразились коронавирусом нового типа, тогда как два дня назад этот показатель приближался к отметке в 65 миллионов. Об этом свидетельствуют данные статистического портала Worldometers.





Так, по состоянию на утро субботы, 5 декабря, в мире подтверждено 66 228 295 случаев COVID-19, из них почти 46 миллионов пациентов выздоровели и 1,52 миллиона - скончались от осложнений болезни, вызванной инфекцией. За последние сутки выявили 684,5 тысячи новых инфицированных.

Лидером по заболеваемости и смертности, как и по количеству проведенных тестов, остаются США. В стране инфицировались 14,8 миллиона граждан, из которых 8,7 миллиона побороли болезнь и 285,5 тысячи умерли.





На втором месте по заболеваемости находится Индия (9,6 миллиона случаев), на третьем - Бразилия (6,5 миллиона).





Украина сохранила 17-е место в мире и восьмое в Европе по количеству инфицированных коронавирусом. При этом оказалась на пятом месте среди европейских государств по числу новых случаев заражения (15 131).



