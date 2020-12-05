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5 декабря 20, 13:32
В мире более 66 миллионов случаев COVID-19
пандемия
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За последние двое суток количество инфицированных в мире увеличилось почти на 1,5 миллиона.
Свыше 66 миллионов жителей планеты заразились коронавирусом нового типа, тогда как два дня назад этот показатель приближался к отметке в 65 миллионов. Об этом свидетельствуют данные статистического портала Worldometers.

Так, по состоянию на утро субботы, 5 декабря, в мире подтверждено 66 228 295 случаев COVID-19, из них почти 46 миллионов пациентов выздоровели и 1,52 миллиона - скончались от осложнений болезни, вызванной инфекцией. За последние сутки выявили 684,5 тысячи новых инфицированных.
Лидером по заболеваемости и смертности, как и по количеству проведенных тестов, остаются США. В стране инфицировались 14,8 миллиона граждан, из которых 8,7 миллиона побороли болезнь и 285,5 тысячи умерли.

На втором месте по заболеваемости находится Индия (9,6 миллиона случаев), на третьем - Бразилия (6,5 миллиона).

Украина сохранила 17-е место в мире и восьмое в Европе по количеству инфицированных коронавирусом. При этом оказалась на пятом месте среди европейских государств по числу новых случаев заражения (15 131).

Источник: https://korrespondent.net/
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