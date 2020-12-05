Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
34.33
USD
28.25
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
5 декабря 20, 13:35
В Москве началась вакцинация от коронавируса
вакцина
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Привиться вакциной Спутник V пока могут люди из группы риска – сотрудники сферы образования, здравоохранения, городских соцслужб.
В Москве на базе взрослых поликлиник заработали 70 кабинетов вакцинации от коронавируса COVID-19. До конца года откроется еще 100, сообщает РИА Новости в субботу, 5 декабря.

Указано, что привиться вакциной Спутник V пока могут люди из группы риска – сотрудники сферы образования, здравоохранения, городских соцслужб.

Процедура делается по предварительной записи, которая открыта на сайте мэрии Москвы на две недели вперед.

"Москвичи смогут сделать прививку в том случае, если им от 18 до 60 лет, они не имеют хронических заболеваний, не участвовали в клинических исследованиях вакцины от коронавируса и в последние 30 дней не делали прививок, не болели ОРВИ. Также необходимо прикрепиться к московской поликлинике. Беременным и кормящим грудью женщинам вакцинация противопоказана", – говорится в сообщении.

Напомним, в России планируют начать масштабную вакцинацию на следующей неделе. В стране, по словам президента Владимира Путина, произведено порядка двух миллионов доз вакцины от коронавируса.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
Сколько будет стоить вакцина от COVID-19
Путин не уйдет в январе, но слухи о его отставке усилились
Сколько кадровых военных России находится на Донбассе?
Какой самый большой страх Путина?
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Азербайджан и Армения согласовали обмен пленными
noimageВ мире более 66 миллионов случаев COVID-19
Лента новостей