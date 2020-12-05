В Москве началась вакцинация от коронавируса

В Москве на базе взрослых поликлиник заработали 70 кабинетов вакцинации от коронавируса COVID-19. До конца года откроется еще 100, сообщает РИА Новости в субботу, 5 декабря.





Указано, что привиться вакциной Спутник V пока могут люди из группы риска – сотрудники сферы образования, здравоохранения, городских соцслужб.





Процедура делается по предварительной записи, которая открыта на сайте мэрии Москвы на две недели вперед.





"Москвичи смогут сделать прививку в том случае, если им от 18 до 60 лет, они не имеют хронических заболеваний, не участвовали в клинических исследованиях вакцины от коронавируса и в последние 30 дней не делали прививок, не болели ОРВИ. Также необходимо прикрепиться к московской поликлинике. Беременным и кормящим грудью женщинам вакцинация противопоказана", – говорится в сообщении.





Напомним, в России планируют начать масштабную вакцинацию на следующей неделе. В стране, по словам президента Владимира Путина, произведено порядка двух миллионов доз вакцины от коронавируса.



