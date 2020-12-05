Азербайджан и Армения согласовали обмен пленными

Баку и Ереван договорились об обмене пленными. В него включат и тех, кого пленили до недавних боев в Нагорном Карабахе. Об этом сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщает РИА Новости в субботу, 5 декабря.





"Важнейшая задача – возвращение пленных. Хочу сказать, что здесь есть определенный прогресс. По сути, согласован принцип обмена "всех на всех", – сказал Пашинян в телеобращении к соотечественникам.





Он указал, что другая проблема – поиск без вести пропавших. С 9 ноября из зоны конфликта вывезли более 600 тел военных, 500 находятся на этапе опознания.





"С большой долей вероятности можно сказать, что это тела наших без вести пропавших соотечественников. Опознания проводятся с помощью тестов ДНК. На сегодняшний день идентифицированы и переданы родным 135 тел погибших", – отметил Пашинян.



