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5 декабря 20, 13:41
Азербайджан и Армения согласовали обмен пленными
плен
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Руководству двух стран удалось достичь принципа обмена "всех на всех", отметил премьер-министр Никол Пашинян.
Баку и Ереван договорились об обмене пленными. В него включат и тех, кого пленили до недавних боев в Нагорном Карабахе. Об этом сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщает РИА Новости в субботу, 5 декабря.

"Важнейшая задача – возвращение пленных. Хочу сказать, что здесь есть определенный прогресс. По сути, согласован принцип обмена "всех на всех", – сказал Пашинян в телеобращении к соотечественникам.

Он указал, что другая проблема – поиск без вести пропавших. С 9 ноября из зоны конфликта вывезли более 600 тел военных, 500 находятся на этапе опознания.

"С большой долей вероятности можно сказать, что это тела наших без вести пропавших соотечественников. Опознания проводятся с помощью тестов ДНК. На сегодняшний день идентифицированы и переданы родным 135 тел погибших", – отметил Пашинян.

Источник: https://korrespondent.net/
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