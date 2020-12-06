Time назвал 2020-й год худшим в современной истории

Авторитетный американский журнал Time, который в этом году объявил победительницу в категории "Ребенок года", охарактеризовал 2020-й год и назвал его самым худшим в современной истории.
Об этом сообщается на официальном сайте издания.
"Это история года, к которой вы никогда не захотите вернуться", - заявила кинокритик TIME из Нью-Йорка Стефани Захарек, озаглавивши статью таким образом: "2020 год стал для нас безмерным испытанием. Куда мы пойдем дальше?"
Фото-иллюстрация Нила Джеймисона для журнала TIME
Писательница рассказала, что в истории США были и худшие годы, и, конечно, худшие годы в мировой истории, но большинство из нас, живущих сегодня, не видели ничего подобного этому.