Time назвал 2020-й год худшим в современной истории

Авторитетный американский журнал Time, который в этом году объявил победительницу в категории "Ребенок года", охарактеризовал 2020-й год и назвал его самым худшим в современной истории.

Об этом сообщается на официальном сайте издания.

"Это история года, к которой вы никогда не захотите вернуться", - заявила кинокритик TIME из Нью-Йорка Стефани Захарек, озаглавивши статью таким образом: "2020 год стал для нас безмерным испытанием. Куда мы пойдем дальше?"

Фото-иллюстрация Нила Джеймисона для журнала TIME

Писательница рассказала, что в истории США были и худшие годы, и, конечно, худшие годы в мировой истории, но большинство из нас, живущих сегодня, не видели ничего подобного этому.

"Вам должно быть больше 100 лет, чтобы помнить о разрушениях Первой мировой войны и пандемии гриппа 1918 года; примерно 90 лет, чтобы иметь представление об экономических лишениях, вызванных Великой депрессией; и 80, чтобы сохранить память о Второй мировой войне и ее ужасах", - пишет Захарек.





Среди событий, произошедших в 2020 году, стала не только пандемия коронавируса, которая забрала очень много людей, но и экономический и гуманитарный кризис в мире. Кроме этого, в 2020 году в Австралии произошли чудовищные пожары, а в США - волна насилия и антирасистских протестов.



