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6 декабря 20, 14:26
За сутки от COVID-19 скончались более 10 тысяч человек
COVID-19
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В мире уже более 66 миллионов случаев коронавируса, при этом 46 миллионов человек уже выздоровели.
За прошедшие сутки в мире зафиксировали рекордные 620 775 заражений COVID-19, при этом скончались за день 10 096 больных. Об этом свидетельствуют данные Worldometers в воскресенье, 6 декабря.

При этом 189 724 новых больных зафиксировано в странах Европы. Лидерами антирейтинга по количеству новых случаев COVID-19 в Европе является Италия, Германия, Великобритания и Украина. В соответствующем мировом антирейтинге Украина находится на 9-м месте.

Всего мире диагностировано 66 миллионов случаев заражения коронавируса, 46 миллионов больных вылечились, 1 533 653 пациентов с COVID-19 умерли. Продолжают лечиться более 19 миллионов человек.

Источник: https://korrespondent.net/
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