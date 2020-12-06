В Минске начали разгонять протестующих

В Минске, Беларусь, силовики начали разгонять протестующих, произошли первые задержания. Об этом пишет Onliner в воскресенье, 6 декабря.





В некоторых частях города активисты сформировали достаточно большие колонны, марши прошли в микрорайоне Лебяжий, Уручье и микрорайоне Сокол.





Тем не менее уже известно, что силовики разогнали людей в Лебяжьем и жилом комплексе Маяк Минска. Несколько бусов с ОМОНом приехали на улицу Чечота, где начинала формироваться колонна жителей Брилевичей. Люди разбежались по дворам, но есть задержанные.





Сообщается и о разгоне и задержаниях в Слепянке. Очевидцы говорят, что там задержаны не менее десяти человек.





Ранее сегодня в Минск стягивали спецтехнику. Перед очередными протестами по дорогам города ехали автозаки, броневики и водометы. Милиция заняла позиции в разных районах города.



