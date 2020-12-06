На протестах во Франции задержали почти сотню людей

Во Франции на акциях протеста против полицейского насилия и планов президента Эммануэля Макрона относительно расширения полномочий силовиков задержали 95 человек. Об этом сообщает BFMTV в воскресенье, 6 декабря.





Протесты переросли в столкновения в Париже, Лионе, Дижоне и Нанте.





В Париже на демонстрации против законопроекта о "глобальной безопасности" участники отправились шествием к площади Республики, нов их рядах появились несколько сотен провокаторов, начавших громить автомобили, уличную мебель, бить окна. Один из протестующих был тяжело ранен в руку, другой – в лоб, журналист получил травму ноги.





В свою очередь полиция сообщила также о 67 пострадавших в своих рядах.





Накануне в Париже начались протесты против закона о полиции. На протестах в столице Франции произошли стычки активистов с полицейскими, которым пришлось применить слезоточивый газ. Задержано 22 человека.



