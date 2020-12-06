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6 декабря 20, 15:36
На протестах во Франции задержали почти сотню людей
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Несколько сотен провокаторов среди протестующих начали громить автомобили, уличную мебель и бить окна. Столкновения произошли в Париже, Лионе, Дижоне и Нанте.
Во Франции на акциях протеста против полицейского насилия и планов президента Эммануэля Макрона относительно расширения полномочий силовиков задержали 95 человек. Об этом сообщает BFMTV в воскресенье, 6 декабря.

Протесты переросли в столкновения в Париже, Лионе, Дижоне и Нанте.

В Париже на демонстрации против законопроекта о "глобальной безопасности" участники отправились шествием к площади Республики, нов их рядах появились несколько сотен провокаторов, начавших громить автомобили, уличную мебель, бить окна. Один из протестующих был тяжело ранен в руку, другой – в лоб, журналист получил травму ноги.

В свою очередь полиция сообщила также о 67 пострадавших в своих рядах.

Накануне в Париже начались протесты против закона о полиции. На протестах в столице Франции произошли стычки активистов с полицейскими, которым пришлось применить слезоточивый газ. Задержано 22 человека.

Источник: https://korrespondent.net/
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