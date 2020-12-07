Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
34.26
USD
28.27
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
7 декабря 20, 11:29
В мире увеличился объем продаж вооружений
оружие
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Санкции против российских и китайских компаний в области закупок сыграли свою роль в ограничении их глобального присутствия.
Объем продаж оружия и военных услуг 25 крупнейших компаний мира в 2019 году вырос на 8,5%, по сравнению с предыдущим годом, и составил 361 миллиард долларов. Об этом говорится в докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира (СИПРИ), опубликованном в понедельник, 7 декабря.

Так, в прошлом году из 25 упомянутых компаний 12, с общей долей в 61%, находились в США. При этом пять из них с объемом продаж 166 миллиардов долларов являются лидерами рейтинга. Речь идет о Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, Raytheon и General Dynamics.
Второе место по объемам продаж вооружений после Штатов принадлежит Китаю. На долю его военно-промышленных компаний пришлось 16%. Три из четырех представленных в рейтинге компаний входят в первую десятку - Aviation Industry Corporation of China (шестое место), China Electronics Technology Group Corporation (восьмое место) и China North Industries Group Corporation (девятое). Четвертая компания - China South Industries Group Corporation - занимает 24-ю строчку списка.

Кроме того, 18% продаж оружия и военных услуг пришлось на долю шести западноевропейских компаний.

Согласно докладу, впервые в этой группе лидеров оказалась компания с Ближнего Востока - EDGE, созданная в ОАЭ в прошлом году путем слияния около 25 мелких компаний. Она заняла 22-е место с долей в 1,3%.

Также новичком стала американская компания L3Harris Technologies, которая разместилась на десятом месте рейтинга. Она возникла в 2019 году за счет слияния двух других компаний - Harris Corporation и L3 Technologies.

"Китайские и российские военные компании из топ-15 обладают лишь ограниченным международным присутствием. Санкции против российских компаний и правительственные ограничения для китайских компаний в области закупок сыграли свою роль в ограничении их глобального присутствия", - отметили эксперты.

Ранее в Укроборонпроме заявили, что в Украине больше нет боеприпасной отрасли и в ближайшие годы предприятия не смогут организовать полный цикл их производства.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
Что будет с долларом после Дня Конституции?
Закон об азартных играх даст бюджету 5 млрд гривен ежегодно
На Николаевщине была попытка рейдерства. ВИДЕО, ФОТОрепортаж
Заявление "Оппозиционной платформы - За жизнь"
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
На парламентских выборах в Румынии лидирует оппозиция
noimageСША готовятся расширить санкционный список против Китая
noimageНа протестах во Франции задержали почти сотню людей
noimageВ Минске начали разгонять протестующих
noimageЗа сутки от COVID-19 скончались более 10 тысяч человек
Лента новостей