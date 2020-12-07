В мире увеличился объем продаж вооружений

Объем продаж оружия и военных услуг 25 крупнейших компаний мира в 2019 году вырос на 8,5%, по сравнению с предыдущим годом, и составил 361 миллиард долларов. Об этом говорится в докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира (СИПРИ), опубликованном в понедельник, 7 декабря.





Так, в прошлом году из 25 упомянутых компаний 12, с общей долей в 61%, находились в США. При этом пять из них с объемом продаж 166 миллиардов долларов являются лидерами рейтинга. Речь идет о Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, Raytheon и General Dynamics.

Второе место по объемам продаж вооружений после Штатов принадлежит Китаю. На долю его военно-промышленных компаний пришлось 16%. Три из четырех представленных в рейтинге компаний входят в первую десятку - Aviation Industry Corporation of China (шестое место), China Electronics Technology Group Corporation (восьмое место) и China North Industries Group Corporation (девятое). Четвертая компания - China South Industries Group Corporation - занимает 24-ю строчку списка.





Кроме того, 18% продаж оружия и военных услуг пришлось на долю шести западноевропейских компаний.





Согласно докладу, впервые в этой группе лидеров оказалась компания с Ближнего Востока - EDGE, созданная в ОАЭ в прошлом году путем слияния около 25 мелких компаний. Она заняла 22-е место с долей в 1,3%.





Также новичком стала американская компания L3Harris Technologies, которая разместилась на десятом месте рейтинга. Она возникла в 2019 году за счет слияния двух других компаний - Harris Corporation и L3 Technologies.





"Китайские и российские военные компании из топ-15 обладают лишь ограниченным международным присутствием. Санкции против российских компаний и правительственные ограничения для китайских компаний в области закупок сыграли свою роль в ограничении их глобального присутствия", - отметили эксперты.





Ранее в Укроборонпроме заявили, что в Украине больше нет боеприпасной отрасли и в ближайшие годы предприятия не смогут организовать полный цикл их производства.



