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7 декабря 20, 11:31
США готовятся расширить санкционный список против Китая
США,Китай,
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В "черный" список могут попасть официальные лица Китая, среди которых члены парламента и Компартии.
Вашингтон планирует ввести санкции в отношении около 14 китайских чиновников из-за действий Пекина в Гонконге. Об этом в понедельник, 7 декабря, сообщило агентство Reuters.

Отмечается, что в "черный" список могут попасть официальные лица Китая, среди которых члены Всекитайского собрания народных представителей (парламента КНР) и Коммунистической партии Китая.

Ограничительные меры могут вступить в силу уже сегодня.

Напомним, ранее Китай ввел санкции против 11 политиков США. Это решение коснулось сенаторов Марко Рубио и Теда Круза и еще нескольких американских политиков.
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