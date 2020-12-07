США готовятся расширить санкционный список против Китая

Вашингтон планирует ввести санкции в отношении около 14 китайских чиновников из-за действий Пекина в Гонконге. Об этом в понедельник, 7 декабря, сообщило агентство Reuters.





Отмечается, что в "черный" список могут попасть официальные лица Китая, среди которых члены Всекитайского собрания народных представителей (парламента КНР) и Коммунистической партии Китая.





Ограничительные меры могут вступить в силу уже сегодня.





Напомним, ранее Китай ввел санкции против 11 политиков США. Это решение коснулось сенаторов Марко Рубио и Теда Круза и еще нескольких американских политиков.



