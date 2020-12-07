На парламентских выборах в Румынии лидирует оппозиция

В Румынии оппозиционная Социал-демократическая партия (PSD) выиграла на парламентских выборах, прошедших в воскресенье. Об этом свидетельствуют результаты подсчета 95% голосов, сообщает Mediafax.ro в понедельник, 7 декабря.





По предварительным данным, социал-демократы, которых возглавлял ныне заключенный за злоупотребление властью Ливиу Драгня, набрали 30,2% голосов на выборах в Сенат и 29,8% на выборах в Палату депутатов.





Нынешняя партия власти премьер-министра Людовика Орбана, консервативная Национал-либеральная партия (PNL), на втором месте с 25,5% и 25,11%.





Правоцентристский альянс USR-PLUS – вероятный союзник правящей партии – получил 15% на выборах в Сенат и 14,5% в Палату общин.





Еще две партии преодолевают 5-процентный барьер – ультранационалистический Альянс за румынское единство (8,8% и 8,7%), который впервые окажется в законодательном органе, и Демократический альянс венгров в Румынии (6,2% и 6%).





По данным местных СМИ, маловероятно, что социал-демократы смогут сформировать правительство, поскольку в Национал-либеральной партии премьер-министра Людовика Орбана больше потенциальных союзников.





Кроме USR-PLUS, союзником партии премьера является UDMR, которая уже заявила, что хочет сотрудничать.





Аутсайдерами выборов стали Партия национального единства (PMP) экс-президента Траяна Бэсеску и PRO Romania экс-премьера Виктора Понты, которые не преодолели избирательный барьер.





Явка была рекордно низкой и составила всего 32%.



