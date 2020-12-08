Лукашенко приказал взять на учет участвующих в протестах

Чиновники должны «немедленно поставить на учет всех тунеядцев, болтающихся и заставить их работать», заявил Лукашенко. Он добавил, что нетрудоустроенный человек — «это не просто протестун на улице, это будущий преступник».





«Неработающий человек подкидывает нам каждый день, каждую неделю, каждый месяц преступления, и мы тратим огромные деньги для раскрытия этих преступлений, а потом некоторых еще содержим в местах, не столь отдаленных», — добавил белорусский лидер.





Лукашенко распорядился создать «перечень тунеядцев, которые должны работать», и призвал привлечь для этого милицию.



