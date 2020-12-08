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8 декабря 20, 12:44
Лукашенко приказал взять на учет участвующих в протестах
протест
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по экономике поручил местным органам власти заняться вопросом трудоустройства безработных.
Чиновники должны «немедленно поставить на учет всех тунеядцев, болтающихся и заставить их работать», заявил Лукашенко. Он добавил, что нетрудоустроенный человек — «это не просто протестун на улице, это будущий преступник».

«Неработающий человек подкидывает нам каждый день, каждую неделю, каждый месяц преступления, и мы тратим огромные деньги для раскрытия этих преступлений, а потом некоторых еще содержим в местах, не столь отдаленных», — добавил белорусский лидер.

Лукашенко распорядился создать «перечень тунеядцев, которые должны работать», и призвал привлечь для этого милицию.

Источник: https://sprotyv.info/
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