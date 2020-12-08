Хакеры нанесли ущерб мировой экономике на $1 трлн

Потери мировой экономики из-за киберпреступления и расходов на обеспечение защиты от них в этом году превысили 1 трлн долларов. В то время как еще два года назад эта сумма составляла около 600 млрд долларов. Об этом говорится в совместном отчете компании-производителя антивирусного программного обеспечения McAfee и Центра стратегических и международных исследований (CSIS).





Указано, что правительства и компании по всему миру потеряли примерно 945 млрд долларов из-за хакерских атак и еще 145 млрд долларов в связи с дополнительными расходами на кибербезопасность.





Исследователи провели опрос 1500 межотраслевых представителей IT и директивных органов компаний, проводились интервью с чиновниками, использовались открытые данные госорганов и МВФ.





Лишь 4% опрошенных представителей организаций заявили, что не имели никаких инцидентов с кибербезопасностью в 2019 году. В то же время 92% респондентов заявляли, что кроме денежных потерь они несли расходы производительности труда и рабочего времени. Самый длинный средний перерыв в работе из-за кибератаки составлял 18 часов, что наносило организациям в среднем более полумиллиона долларов убытков.





Отмечается, что значительное увеличение кибератак можно объяснить, с одной стороны, более быстрой и точной реакцией на них, а с другой – повышением уровня самых хакеров. Также во время пандемии люди значительно увеличили свою активность в сети, что дает преступникам больше возможностей для работы.





Напомним, за последние месяцы компания Microsoft зафиксировала несколько хакерских атак от связанных с государством групп из России и КНДР на фармацевтические компании и разработчиков вакцин от коронавируса. Целью злоумышленников был взлом личных аккаунтов сотрудников этих компаний.



