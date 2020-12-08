Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
34.04
USD
28.07
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
8 декабря 20, 13:03
Хакеры нанесли ущерб мировой экономике на $1 трлн
хакер
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Правительства и компании по всему миру потеряли примерно 945 млрд долларов из-за хакерских атак и еще 145 млрд долларов в связи с дополнительными расходами на кибербезопасность.
Потери мировой экономики из-за киберпреступления и расходов на обеспечение защиты от них в этом году превысили 1 трлн долларов. В то время как еще два года назад эта сумма составляла около 600 млрд долларов. Об этом говорится в совместном отчете компании-производителя антивирусного программного обеспечения McAfee и Центра стратегических и международных исследований (CSIS).

Указано, что правительства и компании по всему миру потеряли примерно 945 млрд долларов из-за хакерских атак и еще 145 млрд долларов в связи с дополнительными расходами на кибербезопасность.

Исследователи провели опрос 1500 межотраслевых представителей IT и директивных органов компаний, проводились интервью с чиновниками, использовались открытые данные госорганов и МВФ.

Лишь 4% опрошенных представителей организаций заявили, что не имели никаких инцидентов с кибербезопасностью в 2019 году. В то же время 92% респондентов заявляли, что кроме денежных потерь они несли расходы производительности труда и рабочего времени. Самый длинный средний перерыв в работе из-за кибератаки составлял 18 часов, что наносило организациям в среднем более полумиллиона долларов убытков.

Отмечается, что значительное увеличение кибератак можно объяснить, с одной стороны, более быстрой и точной реакцией на них, а с другой – повышением уровня самых хакеров. Также во время пандемии люди значительно увеличили свою активность в сети, что дает преступникам больше возможностей для работы.

Напомним, за последние месяцы компания Microsoft зафиксировала несколько хакерских атак от связанных с государством групп из России и КНДР на фармацевтические компании и разработчиков вакцин от коронавируса. Целью злоумышленников был взлом личных аккаунтов сотрудников этих компаний.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
Что будет с долларом после выборов?
Доллар и евро подскочили после выборов
Заробитчане переслали в страну $8 млрд за 8 месяцев 2020 г
Курс доллара в Украине 11 ноября
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Лукашенко приказал взять на учет участвующих в протестах
noimageПервого человека в мире вакцинировали от коронавируса
noimageБритания первая начинает массовую вакцинацию против COVID-19
noimageПутин хочет обменять Карабах на Крым, - Айдер Муждабаев
Лента новостей