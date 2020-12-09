Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.95
USD
28.04
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
9 декабря 20, 12:23
В мире 68,5 миллиона случаев коронавируса
COVID-19
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
За последние сутки подтвердили 584 тысячи случаев заражения в мире, в том числе 162 830 случаев - в Европе.
Более 68,5 миллиона жителей планеты заразились коронавирусом нового типа, свыше 584 тысяч инфицированных выявили за последние сутки, согласно данным статистического портала Worldometers.

Так, по состоянию на утро вторника, 9 декабря, в мире подтверждено 68 549 902 случая COVID-19, из них 47,4 миллиона пациентов выздоровели и 1,6 миллиона - скончались от осложнений болезни, вызванной инфекцией.

Лидером по заболеваемости и смертности, как и по количеству проведенных тестов, остаются США. В стране инфицировались 15,5 миллиона граждан, из которых 9,2 миллиона побороли болезнь и 293,4 тысячи умерли.

На втором месте по заболеваемости находится Индия (9,7 миллиона случаев), на третьем - Бразилия (6,7 миллиона).

В Европе зафиксировано 162 830 новых случаев заражения. В регионе лидерами антирейтинга по этому показателю являются Германия, Италия, Франция, Великобритания и Украина.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
В Украине заполнены более половины COVID-коек
COVID: В Украине рекорд по числу выздоровевших
В США самый высокий пик смертности от COVID-19
В мире число заболевших COVID-19 превысило 65 млн
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
ООН заявило о рекордном числе беженцев в мире
noimageНа Северном полюсе зафиксировали рекордно быстрое потепление
noimageБайден назвал кандидата на пост главы Пентагона
Лента новостей