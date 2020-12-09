В мире 68,5 миллиона случаев коронавируса

Более 68,5 миллиона жителей планеты заразились коронавирусом нового типа, свыше 584 тысяч инфицированных выявили за последние сутки, согласно данным статистического портала Worldometers.





Так, по состоянию на утро вторника, 9 декабря, в мире подтверждено 68 549 902 случая COVID-19, из них 47,4 миллиона пациентов выздоровели и 1,6 миллиона - скончались от осложнений болезни, вызванной инфекцией.





Лидером по заболеваемости и смертности, как и по количеству проведенных тестов, остаются США. В стране инфицировались 15,5 миллиона граждан, из которых 9,2 миллиона побороли болезнь и 293,4 тысячи умерли.





На втором месте по заболеваемости находится Индия (9,7 миллиона случаев), на третьем - Бразилия (6,7 миллиона).





В Европе зафиксировано 162 830 новых случаев заражения. В регионе лидерами антирейтинга по этому показателю являются Германия, Италия, Франция, Великобритания и Украина.



