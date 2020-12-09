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9 декабря 20, 12:27
Байден назвал кандидата на пост главы Пентагона
Ллойд Остин,Джозеф Байден
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Ллойд Остин оставил военную службу более четырех лет назад, а по американским законам должно пройти семь лет после отставки военного прежде, чем он может стать министром обороны.
Избранный президент США Джозеф Байден выдвинул отставного генерала Ллойда Остина кандидатом на пост министра обороны. Об этом говорится в статье демократа, опубликованной во вторник в электронной версии журнала The Atlantic.

В материале под заголовком "Почему я выбрал Ллойда Остина министром обороны", Байден отмечает: "Нам нужен проверенный руководитель, который соответствует тем вызовам, с которыми мы сталкиваемся".

Байден заявил, что Остин ранее "сыграл ключевую роль в возвращении 150 тысяч американских военных", которые участвовали в боевых действиях в Ираке.

"Для этого потребовалось больше, чем навыки и стратегия опытного солдата, – полагает Байден. – Остину нужно было заниматься дипломатией, выстраивать отношения с нашими партнерами в Ираке и во всем регионе. Он выступил в роли государственного деятеля, с честью и достоинством представлял нашу страну и прежде всего уделял внимание своим людям".

"Сегодня я снова прошу Ллойда Остина выполнить задачу для страны – на этот раз в качестве кандидата на пост министра обороны США. Я знаю, что он отлично справится", – добавил Байден.

Демократ констатировал, что Остин "оставил военную службу более четырех лет назад". Байден отметил, что по американским законам должно пройти семь лет после отставки военного прежде, чем он "может стать министром обороны". Демократ выразил надежду на то, что сенаторы в данном случае сделают для Остина исключение.

"Учитывая серьезные и неотложные угрозы, с которыми сталкивается наша страна, его кандидатуру следует утвердить быстро", – считает Байден.

В 2013-2016 годах Остин возглавлял Центральное командование Вооруженных сил США (СЕНТКОМ), в сферу ответственности которого входят в том числе Ближний Восток и Северная Африка. В случае утверждения Сенатом Конгресса США Остин станет первым темнокожим на посту руководителя Пентагона.

Источник: https://korrespondent.net/
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