На Северном полюсе зафиксировали рекордно быстрое потепление

Национальное управление океанографии и атмосферы США зафиксировало рекордно быстрое потепление на Северном полюсе. Об этом говорится в отчете Arctic Report Card 2020.





Отмечается, что в нынешнем году Северный полюс нагревался вдвое быстрее остальной части планеты. Критическая отметка впервые побила рекорд, который был установлен в 2012 году.





Ученые прогнозируют, что в период с 2040 по 2060 летом в Арктике может не остаться морского льда, а на Аляске исчезнуть многолетняя мерзлота.





"Постепенное глубокое таяние вечной мерзлоты на севере Аляски может начаться через 30-40 лет", – говорится в отчете.





При этом ученые не прогнозируют улучшения ситуации и возвращения к оптимальному температурному уровню, который последний раз был зафиксирован в 2006 году.





Ранее сообщалось, что в Арктике продолжается рекордный рост температур на территории, почти вдвое превышающей размер США. Так, 21 ноября 2020 года зафиксирована температура, которая на 10-12° выше, чем 30 лет назад, в то время как для всей Арктики она была в среднем на 6,7° выше нормы.



