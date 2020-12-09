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9 декабря 20, 12:28
На Северном полюсе зафиксировали рекордно быстрое потепление
Северный полюс
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В нынешнем году Северный полюс нагревался вдвое быстрее остальной части планеты. Установлен новый рекорд.
Национальное управление океанографии и атмосферы США зафиксировало рекордно быстрое потепление на Северном полюсе. Об этом говорится в отчете Arctic Report Card 2020.

Отмечается, что в нынешнем году Северный полюс нагревался вдвое быстрее остальной части планеты. Критическая отметка впервые побила рекорд, который был установлен в 2012 году.

Ученые прогнозируют, что в период с 2040 по 2060 летом в Арктике может не остаться морского льда, а на Аляске исчезнуть многолетняя мерзлота.

"Постепенное глубокое таяние вечной мерзлоты на севере Аляски может начаться через 30-40 лет", – говорится в отчете.

При этом ученые не прогнозируют улучшения ситуации и возвращения к оптимальному температурному уровню, который последний раз был зафиксирован в 2006 году.

Ранее сообщалось, что в Арктике продолжается рекордный рост температур на территории, почти вдвое превышающей размер США. Так, 21 ноября 2020 года зафиксирована температура, которая на 10-12° выше, чем 30 лет назад, в то время как для всей Арктики она была в среднем на 6,7° выше нормы.


Источник: https://korrespondent.net/
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