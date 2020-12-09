ООН заявило о рекордном числе беженцев в мире

Число беженцев в мире увеличилось в 2020 году и превысило 80 млн человек, что стало новым рекордом. Такие данные обнародованы в ежегодном докладе управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) Глобальные тенденции в среду, 9 декабря.





"По оценкам УВКБ, число вынужденно перемещенных лиц в мире превысило в середине текущего года 80 млн", – отмечают в ведомстве.





При этом указано, что в начале этого года в мире насчитывалось около 79,5 млн людей, вынужденно покинувших свои дома вследствие преследований, конфликтов и нарушений прав человека. Это число включает 45,7 млн внутренне перемещенных лиц, 29,6 млн беженцев и 4,2 млн просителей убежища. Насилие в ряде стран и регионов, включая Сирию, Демократическую Республику Конго, Сомали и Йемен, привело к новым перемещениям населения, отмечают эксперты.





Пандемия коронавируса создала дополнительные трудности для вынужденно покинувших родные места людей, указывает в УВКБ. В разгар пандемии в апреле 168 стран полностью или частично закрыли свои границы. При этом 90 государств не сделали никаких исключений для тех, кто ищет убежища. За первые шесть месяцев 2020 года на родину вернулись на 22% меньше беженцев, чем за тот же период прошлого года, а число заявок на предоставление убежища сократилось на треть.





Согласно имеющимся в УВКБ сведениям из 79 стран, по состоянию на середину 2020 года в мире насчитывалось 4,2 млн лиц без гражданства.





В прошлом году ООН сообщало, что число беженцев в мире превысило 70 млн. Это также новый рекорд. Тогда одной из основных причин роста количества беженцев стал конфликт в Сирии. Однако свою лепту внесли и Ирак, Йемен, ДР Конго, Южный Судан и Мьянма.



