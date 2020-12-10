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9 декабря 20, 23:38
Канада одобрила использование COVID-вакцины от Pfizer
вакцина
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Минздрав Канады назвал COVID-вакцину от Pfizer/BioNTech эффективной и соответствующей всем строгим нормам безопасности. Оттава зарезервировала 20 млн доз Pfizer-вакцины.

Министерство здравоохранения Канады одобрило использование вакцины от коронавирусной инфекции компаний Pfizer и BioNTech, поскольку препарат "соответствует строгим требованиям безопасности, эффективности и качества", пишет ТАСС со ссылкой на сайт ведомства.

Отмечается, что в разделе Вакцинация от коронавируса напротив данных о вакцине Pfizer/BioNTech стоит надпись: "Одобрено 9 декабря 2020 года".

В Минздраве подчеркнули, что изначально специалисты провели "тщательный и независимый анализ" вакцины. После чего было установлено, что препарат соответствует всем требованиям безопасности.

Известно, что Канада заключила контракты на поставку вакцины против коронавируса с AstraZeneca, Novavax, Johnson & Johnson, Pfizer, Moderna, Sanofi и GSK (GlaxoSmithKline).

Всего страна зарезервировала для себя более 300 миллионов доз будущей вакцины, из них 20 миллионов доз от компании Pfizer.

Напомним, Канада закупила по четыре дозы COVID-вакцины на каждого своего жителя.

Также сообщалось, что Канада объявила о сроках вакцинации населения от COVID-19. Вакцинация граждан Канады от коронавируса начнется в начале 2021 года после поступления первых партий вакцин, заявил министр межправительственных дел страны Доминик Леблан

Правительство страны заключило контракты с рядом компаний, разрабатывающих вакцину от коронавируса.
Korrespondent
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