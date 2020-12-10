В Польше сообщили о сроках начала вакцинации

Начать вакцинацию населения в Польше планируют сразу после получения вакцин от коронавирусной инфекции, заявил вице-министр здравоохранения Польши Вальдемар Краско. Об этом в среду, 9 декабря сообщает "Польское радио".





Он отметил, что точная дата получения вакцин будет зависеть от даты их утверждения Европейским агентством по лекарственным средствам и от поставок производителей.





"На так называемом нулевом этапе надо вакцинировать прежде всего медицинский персонал", - сказал Краско.





Он добавил, что одними из первых вакцинируют также старшее население. Вакцины будут доступны в поликлиниках, больницах и мобильных пунктах вакцинации.





В Минздраве Польше убеждают, что вакцины будут безопасными.





"Все процедуры, которые нужно соблюдать во время производства вакцин с точки зрения их эффективности, безопасности и качества, были сохранены. Все три клинические этапы испытаний вакцины были также пройдены. Эти вакцины прошли такую же процедуру, как и прививки от гриппа", - добавил Краско.





Однако он предупреждает, что правило находиться в масках в публичных местах сохранится. Кроме того, его должны будут соблюдать и вакцинированные люди.





Напомним, что ВОЗ выступила против принудительной COVID-вакцинации. Страны мира должны работать над увеличением доверия к вакцинации, подчеркнули в организации.



