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10 декабря 20, 13:08
Корабли НАТО и России проведут совместные учения
учения
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Маневры АМАН-2021 пройдут в феврале у берегов Пакистана в акватории Карачи с участием 30 стран.
Корабли Военно-морских сил России и стран НАТО впервые за 10 лет проведут совместные учения. Об этом в четверг, 10 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота РФ.

Маневры АМАН-2021 пройдут в феврале у берегов Пакистана в акватории Карачи с участием 30 стран. При этом 10 государств задействуют корабельный состав, а остальные отправят официальных наблюдателей.

"В учении, кроме кораблей ВМС Пакистана и ВМФ России, примут участие ВМС США, Королевский военно-морской флот Великобритании, ВМС Китайской Народной Республики, Морские силы самообороны Японии, ВМС Турецкой Республики, ВМС Филиппин, Королевские морские силы Малайзии, ВМС Шри-Ланки и ВМС Индонезии", – говорится в релизе.

Россию будут представлять фрегат, патрульный корабль, спасательное буксирное судно, подразделение морской пехоты, отряд разминирования и вертолет морского базирования.

Последний раз корабли ВМФ России действовали вместе с кораблями НАТО в 2011 году у берегов Испании в рамках учений Болд монарх.

Напомним, Россия – главная военная угроза безопасности НАТО как минимум до 2030 года, а за ней следует Китай. Об этом сказано в докладе о реформировании Альянса.

Источник: https://korrespondent.net/
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