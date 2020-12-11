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11 декабря 20, 10:09
Белорусская оппозиция создает "народные посольства"
Белорусская оппозиция создает
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Оппозиционные представители белорусских диаспор в 14 государствах открыли "народные посольства". В частности, такое посольство открылось и в Украине.
"Народные посольства" открылись на базе диаспор в Бразилии, Великобритании и Шотландии, Германии, Ирландии, Испании (и в Каталонии), Литве, Португалии, Словении, Украине, Финляндии, Франции, Чехии, Швеции и Южной Корее.

"Решение о создании Народного посольства принимается представителями белорусской диаспоры на основании резолюции Всемирного конгресса белорусов и поддерживается Национальным лидером Светланой Тихановской и Народным антикризисным управлением", - говорится на сайте.

В декларации о создании посольств говорится, что белорусы за рубежом не признают избрание Александра Лукашенко 9 августа легитимным, осуждают репрессии против гражданского населения с целью удержания власти и поддерживают требования народа: освобождение политзаключенных и незаконно задержанных, прекращение насилия и наказание виновных, новые выборы.

В документе отмечается, что основными функциями "народных посольств" будут: информирование общественности о ситуации в Беларуси; установление и поддержание контактов с государственными органами, общественными объединениями, профсоюзами, деловыми, научными и культурными кругами за рубежом; помощь гражданам Беларуси, которые вынуждены покинуть свою страну.

Источник: https://censor.net/
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