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11 декабря 20, 10:52
Армия США приведена в боевую готовность в Ираке
армия
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Пара американских бомбардировщика B-52H Stratofortress вылетела из Штатов и направились на Ближний Восток.
Американская армия на Ближнем Востоке усилили боевую готовность из-за опасений на случай возможной атаки со стороны иранских ополченцев в Ираке. Об этом сообщает авторитетное издание Politico со ссылкой на неназванного военного чиновника 10 декабря.

По его информации, Пентагон видит "вызывающие беспокойство признаки подготовки к возможным атакам".

Пара американских бомбардировщика B-52H Stratofortress вылетела из США и направились на Ближний Восток, сообщает AP. Их целью является подать устрашающий знак Ирану.

"Способность бомбардировщиков безостановочно летать через половину мира и быстро интегрировать их [в выполнение задач] с многочисленными региональными партнерами демонстрирует наши тесные отношения и нашу общую приверженность региональной безопасности и стабильности", - заявил командующий войсками США на Ближнем Востоке генерал Фрэнк Маккензи.

8 декабря AP, ссылаясь на высокопоставленный военный источник, писало, что в Вашингтоне ожидают атак со стороны Ирана на фоне вывода США своих военных из Афганистана и Ирака.

Источник: https://korrespondent.net/
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