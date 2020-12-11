Армия США приведена в боевую готовность в Ираке

Американская армия на Ближнем Востоке усилили боевую готовность из-за опасений на случай возможной атаки со стороны иранских ополченцев в Ираке. Об этом сообщает авторитетное издание Politico со ссылкой на неназванного военного чиновника 10 декабря.





По его информации, Пентагон видит "вызывающие беспокойство признаки подготовки к возможным атакам".





Пара американских бомбардировщика B-52H Stratofortress вылетела из США и направились на Ближний Восток, сообщает AP. Их целью является подать устрашающий знак Ирану.





"Способность бомбардировщиков безостановочно летать через половину мира и быстро интегрировать их [в выполнение задач] с многочисленными региональными партнерами демонстрирует наши тесные отношения и нашу общую приверженность региональной безопасности и стабильности", - заявил командующий войсками США на Ближнем Востоке генерал Фрэнк Маккензи.





8 декабря AP, ссылаясь на высокопоставленный военный источник, писало, что в Вашингтоне ожидают атак со стороны Ирана на фоне вывода США своих военных из Афганистана и Ирака.



