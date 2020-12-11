ЕС расширяет санкции против Турции

Лидеры стран-членов ЕС согласовали расширение санкций против Турции из-за геологоразведочных работ в спорных районах Восточного Средиземноморья, сообщает Коммерсант 11 декабря. Действия Анкары были названы провокационными.





"ЕС остается приверженным защите интересов союза и стран-членов, а также поддержанию региональной стабильности", - сказано в зявлении по итогу саммита лидеров ЕС.





Саммит поручает Совету ЕС принять дополнительный черный список на основании решения от 11 ноября 2019 года, касающегося ограничительных мер из-за незаконной деятельности Турции в Средиземном море





Кто войдет в расширенный список санкций не уточняется. Сейчас в европейском черном списке - два топ-менеджера турецкой государственной нефтяной компании TPAO.





Лидеры ЕС также поручили верховному представителю ЕС по внешней политике Жозепу Боррелю и Еврокомиссии подготовить не позднее марта 2021 года доклад по ситуации в политических, экономических и торговых отношениях ЕС с Турцией, а также по инструментам и вариантам дальнейших действий.





В августе Турция заявила о возможности нового военного конфликта на фоне спора с Грецией о газовом месторождении в Средиземном море.





Из-за того, что ЕС ограничивался только призывами, Кипр стал блокировать санкции в отношении правящей верхушки Беларуси, которые Брюссель пытался ввести на фоне протестов.



