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11 декабря 20, 10:59
COVID-19: в мире уже более 70 млн инфицированных
COVID-19
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Коэффициент смертности на 1 млн населения планеты достиг 203,8. А в США на 1 млн жителей умерли 905 человека.
По состоянию на утро пятницы, 11 декабря, в мире зафиксировано 70 720 812 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщил портал Worldometer, который ведет подсчеты в 220 странах и регионах мира с начала пандемии.

Так, жертвами инфекции уже стали 1 588 438 человека, а вылечились – более 49 млн.

США продолжают лидировать по числу инфицированных и скончавшихся. С начала пандемии коронавирусом в стране заразились 16 039 393 человека, а от связанных с ним заболеваний скончались 299 692.

Коэффициент смертности на 1 млн населения планеты достиг 203,8. А в США на 1 млн жителей умерли 905 человека.

Ранее в Китае назвали США крупнейшим источником коронавируса в мире. В МИД страны таким образом отреагировали на очередное упоминания Дональда Трампа о "китайском вирусе".

Напомним, на этой неделе в США зафиксировали 3 243 случая смерти от COVID-19 за сутки, что является абсолютным антирекордом.

Источник: https://korrespondent.net/
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