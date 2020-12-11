COVID-19: в мире уже более 70 млн инфицированных

По состоянию на утро пятницы, 11 декабря, в мире зафиксировано 70 720 812 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщил портал Worldometer, который ведет подсчеты в 220 странах и регионах мира с начала пандемии.





Так, жертвами инфекции уже стали 1 588 438 человека, а вылечились – более 49 млн.





США продолжают лидировать по числу инфицированных и скончавшихся. С начала пандемии коронавирусом в стране заразились 16 039 393 человека, а от связанных с ним заболеваний скончались 299 692.





Коэффициент смертности на 1 млн населения планеты достиг 203,8. А в США на 1 млн жителей умерли 905 человека.





Ранее в Китае назвали США крупнейшим источником коронавируса в мире. В МИД страны таким образом отреагировали на очередное упоминания Дональда Трампа о "китайском вирусе".





Напомним, на этой неделе в США зафиксировали 3 243 случая смерти от COVID-19 за сутки, что является абсолютным антирекордом.



