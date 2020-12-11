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11 декабря 20, 11:04
Time назвал Человека года - 2020
Джо Байден и Камала Харрис
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В списке кандидатов значились Дональд Трамп, Энтони Фаучи, а также медики, борющиеся с эпидемией COVID-19, и активисты движения за расовую справедливость.
Человеком года - 2020 по версии журнала Time названы Джо Байден и Камала Харрис - избранные президент и вице-президент США. Об этом издание пишет в пятницу, 11 декабря.

"Выбор Человека года редко бывает легким, а в этом году был намного сложнее, чем в большинстве предыдущих. (...) Можно с уверенностью сказать, что историки будут смотреть на 2020 год как на решающий поворотный момент на многих фронтах. Джо Байден и Камала Харрис это две персоны, чей выбор отразил основные события этого года и чьи судьбы будут определять роль нации в мире и будущее американского эксперимента", - пояснил главред журнала Эдвард Фельсенталь.

В списке претендентов на звание было всего четыре кандидата - Джо Байден, президент США Дональд Трамп, главный инфекционист США Энтони Фаучи вместе с медицинскими работниками, борющимися с COVID-19, а также движение за расовую справедливость, вспыхнувшее после убийства афроамериканца Джорджа Флойда.

Напомним, что Байден планирует виртуальную инаугурацию. На мероприятие Байден может прибыть на поезде. А сама церемония по большей части будет виртуальной.

Источник: https://korrespondent.net/
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