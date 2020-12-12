К Рождеству в Европе прогнозируют катастрофу из-за COVID-19

Великобритания, где первыми запустили вакцинацию от COVID-19, может "приблизится к катастрофе" в преддверии Рождества, если тенденция по росту количества новых случаев коронавируса, которая наблюдается особенно в Лондоне и на юго-востоке страны, сохранится.

Об этом сообщает The Independent.

По данным ученых, число случаев коронавируса в некоторых районах Великобритании резко возросло после окончания второго локдауна.

Новый рост случаев, считают ученые, может быть связан с ослаблением ограничений карантина на пятидневный праздничный период накануне Рождества. Именно это обстоятельство может создать "очень реальную опасность" третьей волны COVID-19.

Кроме того, еще один из экспертов в области общественного здравоохранения назвал решение правительства об ослаблении карантинных ограничений "ошибкой".





При этом в Лондоне и на юго-востоке Англии уже сейчас наблюдается самый высокий уровень новых случаев инфицирования коронавирусом.