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12 декабря 20, 15:48
К Рождеству в Европе прогнозируют катастрофу из-за COVID-19
COVID-19
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Появился неутешительный прогноз по количеству новых заражений коронавирусом к Рождеству, 25 декабря

Великобритания, где первыми запустили вакцинацию от COVID-19, может "приблизится к катастрофе" в преддверии Рождества, если тенденция по росту количества  новых случаев коронавируса, которая наблюдается особенно в Лондоне и на юго-востоке страны, сохранится.

Об  этом сообщает The Independent.

По данным ученых, число случаев коронавируса в некоторых районах Великобритании резко возросло после окончания второго локдауна.

Новый рост случаев, считают ученые, может быть связан с ослаблением ограничений карантина на пятидневный праздничный период накануне Рождества. Именно это обстоятельство может создать "очень реальную опасность" третьей волны COVID-19.

Кроме того, еще один из экспертов в области общественного здравоохранения назвал решение правительства об ослаблении карантинных ограничений "ошибкой".

При этом в Лондоне и на юго-востоке Англии уже сейчас наблюдается самый высокий уровень новых случаев инфицирования коронавирусом.
telegraf.com.ua
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