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13 декабря 20, 08:34
Навального пытались отравить Новичком повторно
Алексей Навальный
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Российского оппозиционера Алексея Навального пытались повторно отравить, после первого неудачного покушения, сообщает The Times со ссылкой на источник

Российские агенты госбезопасности пытались повторно отравить оппозиционного политика Алексея Навального ядом из группы Новичок перед его вылетом в Берлин. Об этом сообщает The Times со ссылкой на источник в западных спецслужбах. 


"Как сообщили нам источники в западных спецслужбах, после неудачной первой попытки убийства подозреваемые сотрудники органов государственной безопасности попытались завершить убийство <...> второй дозой яда, прежде чем его удалось доставить в безопасное место в Берлине", - указано в материале издания.
Отмечается, что этой информацией поделились представители немецких спецслужб со своими британскими коллегами.

"Это было сделано с расчетом на то, что он (Навальный - ред.) будет мертв к тому моменту, как прибудет в Берлин", - пишет газета.

Как указано в статье, вторая доза нервно-паралитического вещества Новичок увеличила бы вероятность смерти политика, если бы после первой попытки отравления бригада скорой помощи после приземления самолета в Омске не ввела ему атропин.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что лично способствовал отправке Навального на лечение в Берлин. Он также заверил, что если бы политика хотели отравить власти России, то ему бы не дали уехать за границу.

В то же время британские, немецкие и французские спецслужбы пришли к выводу, что отравление российского оппозиционера организовала непосредственно ФСБ.

Утром 20 августа Алексею Навальному стало плохо на борту самолета. Борт экстренно приземлился в Омске и политика госпитализировали, российские медики отрицали, что это отравление. 

22 августа российского оппозиционера перевезли в немецкую клинику, врачи которой позже заявили, что Навальный был отравлен ядом из группы "Новичок".


7 сентября Алексея Навального вывели из комы, а 23 сентября выписали из больницы. 

15 октября сотрудники немецких спецслужб заявили, что Навального, скорее всего, пытались отравить дважды – в отеле и в аэропорту.

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liga.net
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