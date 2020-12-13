Навального пытались отравить Новичком повторно

Российские агенты госбезопасности пытались повторно отравить оппозиционного политика Алексея Навального ядом из группы Новичок перед его вылетом в Берлин. Об этом сообщает The Times со ссылкой на источник в западных спецслужбах.

"Как сообщили нам источники в западных спецслужбах, после неудачной первой попытки убийства подозреваемые сотрудники органов государственной безопасности попытались завершить убийство <...> второй дозой яда, прежде чем его удалось доставить в безопасное место в Берлине", - указано в материале издания.

Отмечается, что этой информацией поделились представители немецких спецслужб со своими британскими коллегами.





"Это было сделано с расчетом на то, что он (Навальный - ред.) будет мертв к тому моменту, как прибудет в Берлин", - пишет газета.





Как указано в статье, вторая доза нервно-паралитического вещества Новичок увеличила бы вероятность смерти политика, если бы после первой попытки отравления бригада скорой помощи после приземления самолета в Омске не ввела ему атропин.





Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что лично способствовал отправке Навального на лечение в Берлин. Он также заверил, что если бы политика хотели отравить власти России, то ему бы не дали уехать за границу.





В то же время британские, немецкие и французские спецслужбы пришли к выводу, что отравление российского оппозиционера организовала непосредственно ФСБ.





22 августа российского оппозиционера перевезли в немецкую клинику , врачи которой позже заявили, что Навальный был отравлен ядом из группы "Новичок".









7 сентября Алексея Навального вывели из комы, а 23 сентября выписали из больницы.



