Хакеры взломали систему Минфина США

Хакеры взломали систему министерства финансов США и национального управления по телекоммуникациям и информации. Были похищенны данные, сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники 13 декабря.

За атакой стоит кибергруппировка, которую поддерживает неназванное иностранное правительство, говорят источники агентства.

Отмечается, что американское правительство уже получило сообщения об инциденте.

"Предпринимаются все необходимые шаги для выявления и устранения любых возможных проблем, связанных с этой ситуацией", - заявил официальный представитель Совета национальной безопасности Джон Уллит.

Из-за произошедшего было проведено заседание Совета национальной безопасности в Белом доме, рассказал один из источников.

Ранее сообщалось, что угрозы кибербезопасности в 2021 году будут связаны с массовым переходом на удаленную работу использование для корпоративных задач домашней техники.

10 декабря стало известно, что Европейское агентство по лекарственным средствам подверглось кибератаке неизвестных злоумышленников. Они получили доступ к некоторым документам по вакцине против коронавируса COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech.