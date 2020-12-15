Армения и Азербайджан обменялись пленными по принципу "всех на всех", сообщил вечером командующий российских миротворцев в Нагорном Карабахе Рустам Мурадов, пишет Sputnik Армения.

Так, российским военным самолетом в Баку были доставлены и переданы 12 человек.

"Азербайджанской стороной возвращены 44 человека, прибывших со мной на аэродром Эребуни", - отметил Мурадов.

Он добавил, что этот обмен военнопленными провели по трехсторонним заявлением лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября.

Как сообщалось, боевые действия в Нагорном Карабахе прекратились 9 ноября. В регион введены российские миротворцы.

По последним данным, в результате полторамесячного конфликта погибли более 7,5 тысяч военных со всех сторон.