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15 декабря 20, 13:26
На юге Англии обнаружили новый штамм коронавируса
коронавирус
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В Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса: сейчас он стремительно распространяется на юге Англии.
Об этом сообщает Sky News.

Отмечается, что информация об обновленном коронавирусе поступила из более 60 общин. Общее количество инфицированных уже превысило отметку в тысячу человек.

По словам главы британского МОЗ Мэтта Хэнкока, новый вид распространяется быстрее, чем текущий вариант.

Он также добавил, что правительство Великобритании уже сообщило Всемирной организации здравоохранения о появлении нового штамма болезни.

Напомним, ранее стало известно, что в Украине циркулируют несколько штаммов COVID-19 и они постоянно мутируют.

Источник: https://ru.slovoidilo.ua/
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