На юге Англии обнаружили новый штамм коронавируса

Об этом сообщает Sky News.





Отмечается, что информация об обновленном коронавирусе поступила из более 60 общин. Общее количество инфицированных уже превысило отметку в тысячу человек.





По словам главы британского МОЗ Мэтта Хэнкока, новый вид распространяется быстрее, чем текущий вариант.





Он также добавил, что правительство Великобритании уже сообщило Всемирной организации здравоохранения о появлении нового штамма болезни.





Напомним, ранее стало известно, что в Украине циркулируют несколько штаммов COVID-19 и они постоянно мутируют.



