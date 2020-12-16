Байден назначит нового посла в Украине

Новая администрация США во главе с Джо Байденом вероятно назначит нового посла в Украине вместо частично прошедшего процедуру назначения генерала Кита Дейтона, сообщил бывший спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер во время онлайн-конференции, организованной Фондом США-Украина. Об этом во вторник, 15 декабря, сообщает Укринформ.





"Я предполагаю - подчеркиваю, это мое предположение - что администрация Байдена назначит кого-то нового на должность посла в Украине после того, как зайдет в офис в январе", - подчеркнул Волкер.





При этом он подчеркнул, что этот процесс может занять несколько месяцев.





"И я думаю, что на эту должность будет номинирован очень квалифицированный карьерный сотрудник дипломатической службы", - отметил Волкер.





Также он считает, что в новой администрации, скорее всего, не будет вводиться должность спецпредставителя США по вопросам Украины, которую длительное время занимал сам Волкер. Эти обязанности, по его словам, могут быть возложены на одного из высокопоставленных чиновников администрации Байдена.





По словам Волкера, такая схема была актуальной в администрации президента Барака Обамы, когда украинское направление в Госдепартаменте фактически вела помощница госсекретаря Виктория Нуланд.





Как известно, Курт Волкер занимал должность спецпредставителя Госдепа США в Украине с 7 июля 2017 года. А в конце сентября 2019 года Волкер подал в отставку в связи с Украинагейтом в США.



