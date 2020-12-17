В США медика госпитализировали после COVID-вакцинации

В штате Аляска, США, госпитализировали медработника после COVID-вакцинации. Об этом со ссылкой на источники сообщает The New York Times в среду, 16 декабря.

Медик был привит вакциной компаний BioNTech и Pfizer, но у него началась сильная аллергическая реакция.

Теперь состояние медработника оценивается как стабильное. Его реакция на вакцину была схожей с той, которая проявилась у двух медработников после прививок в Великобритании на прошлой неделе.

NYT не уточняет, страдал ли медработник аллергией на лекарственные препараты.

Напомним, что ранее в Британии за неделю вакцинировали почти 140 тысяч человек. Число вакцинированных будет быстро увеличиваться, поскольку власти активировали сотни сетей по оказанию помощи.