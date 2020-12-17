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17 декабря 20, 11:24
В Испании прошла крупная операция против русской мафии
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Полиция Испании назвала крупнейшей за 10 лет операцию против русской мафии, в ходе которой задержаны 23 человека

В Испании задержаны 23 человека, которых подозревают в отмывании денег для российской организованной преступности. Об этом сообщает пресс-служба полиции Испании.

По версии следствия, задержанные планировали контролировать ключевые секторы испанской экономики и влияли на государственные учреждения с помощью юристов, чиновников, политиков и хакеров.

Обыски и задержания прошли в Мадриде, Аликанте, Таррагоне и Ибице. Обнаружено огнестрельное оружие, 300 000 евро наличными, бриллианты и криптовалюта, 16 дорогих автомобилей.

Среди задержанных восемь граждан России, двое украинцев, гражданин Казахстана, алжирец и 11 испанцев, сообщает DW.

Расследование велось с 2013 года. Полиция назвала его крупнейшим расследованием против мафии из Восточной Европы за 10 лет из-за высокого положения подозреваемых.
liga.net
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