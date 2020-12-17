В США пытались устроить теракт "в стиле 11 сентября"

Власти США предъявили обвинения гражданину Кении Чоло Абди Абдулле в планировании нападения на высотное здание на территории страны, которое походило бы на теракт 11 сентября 2001 года, когда два самолета с террористами-смертниками на борту врезались в башни Всемирного торгового центра, сообщает Министерство юстиции США.





Обвиняемый 30-летний Абдуллах был задержан на Филиппинах в июле 2019 года. Его передали властям США 15 декабря.





Мужчине предъявили обвинения по шести пунктам в преступлениях, связанных с терроризмом, "на основании его деятельности в качестве боевика иностранной террористической организации Аш-Шабаб, включая сговор с целью угона самолета, чтобы совершить теракт в стиле 11 сентября в Соединенных Штатах".





Следствие утверждает, что Чоло Абди Абдулла в 2016 году прошел курс в летной школе на Филиппинах и сдал необходимые для получения лицензии пилота экзамены.





"Прошел обучение в качестве пилота на Филиппинах в рамках готовящейся попытки угнать коммерческий самолет и врезаться на нем в здание в Соединенных Штатах", - приводятся в заявлении минюста слова и. о. федерального прокурора по южному округу Нью-Йорка Одри Штраус.





11 сентября 2001 года террористы направили захваченные четыре самолета на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и здание Пентагона. Одно судно разбилось возле города Питтсбург в штате Пенсильвания, не достигнув цели. Еще один авиалайнер врезался в западное крыло здания министерства обороны в Вашингтоне. По официальным данным, в Нью-Йорке погибли 2 749 человек, в Вашингтоне - 189 человек, в Пенсильвании - 44 человека.



