Росгвардия будет помогать белорусской милиции

Министерство внутренних дел Беларуси и Росгвардия будут сотрудничать по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, а также по борьбе с терроризмом и экстремизмом. Стороны подписали соответствующее соглашение. Соответствующий документ в четверг, 17 декабря, опубликован на национальном правовом интернет-портале республики.





"Стороны сотрудничают в соответствии с положениями настоящего соглашения, действуя в пределах своей компетенции, с соблюдением законодательства и международных обязательств государств сторон", - говорится в документе.





Согласно тексту документа, среди ключевых направлений сотрудничества указаны "охрана общественного порядка", "обеспечение общественной безопасности" и "борьба с экстремизмом и терроризмом".





Также соглашением предусмотрена координация действий в сфере контроля над оборотом оружия, охраны стратегических объектов, а также силовой поддержки борьбы с организованной преступностью.





По соглашению стороны также намерены развивать спортивные и культурные связи и оказывать содействие в санаторно-курортном лечении военнослужащих, сотрудников и гражданского персонала МВД и Росгвардии, а также членов их семей.





Указывается, что документ вступает в силу с момента подписания.





Напомним, о создании резерве силовиков для Беларуси Путин заявил 27 августа. Отмечалось, что их отправят в Беларусь, если "экстремистские элементы" начнут разбой.



