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18 декабря 20, 12:31
Росгвардия будет помогать белорусской милиции
Росгвардия
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Александр Лукашенко разрешил росгвардейцам "тренироваться" в Беларуси и "развивать культурные связи".
Министерство внутренних дел Беларуси и Росгвардия будут сотрудничать по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, а также по борьбе с терроризмом и экстремизмом. Стороны подписали соответствующее соглашение. Соответствующий документ в четверг, 17 декабря, опубликован на национальном правовом интернет-портале республики. 

"Стороны сотрудничают в соответствии с положениями настоящего соглашения, действуя в пределах своей компетенции, с соблюдением законодательства и международных обязательств государств сторон", - говорится в документе.

Согласно тексту документа, среди ключевых направлений сотрудничества указаны "охрана общественного порядка", "обеспечение общественной безопасности" и "борьба с экстремизмом и терроризмом".

Также соглашением предусмотрена координация действий в сфере контроля над оборотом оружия, охраны стратегических объектов, а также силовой поддержки борьбы с организованной преступностью.

По соглашению стороны также намерены развивать спортивные и культурные связи и оказывать содействие в санаторно-курортном лечении военнослужащих, сотрудников и гражданского персонала МВД и Росгвардии, а также членов их семей.

Указывается, что документ вступает в силу с момента подписания.

Напомним, о создании резерве силовиков для Беларуси Путин заявил 27 августа. Отмечалось, что их отправят в Беларусь,  если "экстремистские элементы" начнут разбой.

Источник: https://korrespondent.net/
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