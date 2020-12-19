Взрыв кислородного аппарата в больнице Турции: есть жертвы

По меньшей мере восемь человек погибли при взрыве в медицинском учреждении в городе Газиантеп на юге Турции. В больнице взорвался кислородный аппарат. Об этом сообщает издание Anadolu.

Сообщается, что взрыв произошел в отделении интенсивной терапии для больных с коронавирусной инфекцией в больнице университетского госпиталя Газиантепа. Данные о пострадавших не уточняются.





Прибывшие на место сотрудники экстренных служб смогли быстро ликвидировать начавшееся после взрыва кислородного аппарата возгорание. Восемь пациентов клиники погибли на месте, еще по меньше мере 14 человек перевели в другие медицинские учреждения.

В настоящее время власти города и правоохранительные органы расследуют инцидент и выясняют все причины взрыва.



