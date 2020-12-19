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19 декабря 20, 13:28
США ввели новые санкции против Китая
Майк Помпео
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Министерство торговли Соединенных Штатов добавило 59 организаций из КНР к своему Перечню по контролю экспорта.
Правительство США ввело торговые санкции против более полсотни китайских субъектов, причастных к нарушению прав человека, похищению коммерческой тайны в США и экспансии КНР в регионе. Об этом заявил государственный секретарь США Майк Помпео.

"США вводят новые ограничения против отдельных субъектов деятельности, которые подрывают нашу национальную безопасность и внешнеполитические интересы. В частности, Министерство торговли США добавило 59 организаций из КНР к своему Перечню по контролю экспорта", - сообщил глава Госдепа.

В частности, четыре субъекта из Китая внесены в черный список из-за предоставления правительству КНР материалов для ДНК-тестов и высокотехнологичного оборудования, что стало проявлением существенного нарушения прав человека в Китае. Еще 19 фигурантов оказались в списке санкций за причастность к похищению коммерческой тайны американских корпораций. Как подчеркнул Помпео, это подорвало, в том числе, усилия США по противодействию незаконному обороту ядерных и других радиоактивных материалов.

Отдельные ограничения введены против 36 субъектов за их деятельность, связанную с экспансией КНР в Южно-Китайском море, в том числе НИИ судостроения, объектов производственной поддержки ВМС Китая, коммуникационных компаний.

"Вредоносная деятельность Коммунистической партии Китая внутри страны и за рубежом наносит ущерб интересам США и подрывает суверенитет наших союзников и партнеров. США будут применять все имеющиеся контрмеры, включая действия, направленные на то, чтобы не дать компаниям и учреждениям КНР эксплуатировать американские товары и технологии в злонамеренных целях", - отметил в связи с этим Государственный секретарь США.

Ранее США уже неоднократно вводили ограничения против китайских компаний. В мае 2020 года ограничения затронули телекоммуникационную компанию Huawei, а также 70 связанных с ней фирм.

Источник: https://korrespondent.net/
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