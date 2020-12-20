Чем отличается католическое Рождество от православного

В Украине христиане западного обряда (Римо-Католическая церковь) отмечают праздник 25 декабря, а христиане восточного обряда (Православная и Греко-католическая церковь) 7 января.

Помимо даты празднования, существуют и другие различия, как в богослужениях, так и в самом значении праздника.

"Телеграф" подготовил сравнительную таблицу, в которой наглядно отмечены главные различия между католическим и православным Рождеством.













Как сообщалось ранее, предстоятель Православной церкви Украины Епифаний считает, что Рождество в нашей стране рано или поздно начнут праздновать 25 декабря. Однако на сегодняшний день 60% украинцев выступают против переноса даты праздника, потому конкретного прогноза он дать не смог.