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19 декабря 20, 18:44
Чем отличается католическое Рождество от православного
Рождество Христово
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Рождество Христово - один из главных праздников в христианстве, установленный в честь рождения Иисуса Христа во плоти от Девы Марии.

В Украине христиане западного обряда (Римо-Католическая церковь) отмечают праздник 25 декабря, а христиане восточного обряда (Православная и Греко-католическая церковь) 7 января. 

Помимо даты празднования, существуют и другие различия, как в богослужениях, так и в самом значении праздника. 

"Телеграф" подготовил сравнительную таблицу, в которой наглядно отмечены главные различия между католическим и православным Рождеством. 



Как сообщалось ранее, предстоятель Православной церкви Украины Епифаний считает, что Рождество в нашей стране рано или поздно начнут праздновать 25 декабря. Однако на сегодняшний день 60% украинцев выступают против переноса даты праздника, потому конкретного прогноза он дать не смог.
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telegraf.com.ua
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